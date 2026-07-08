La Fédération argentine dans le viseur du FBI

Tiens, tiens, tiens. Comme c’est bizarre. Selon La Nación, le FBI et plusieurs procureurs fédéraux américains enquêtent sur les opérations financières de la Fédération argentine aux États-Unis, en marge de la Coupe du monde. Les enquêteurs cherchent à savoir si la fédé Argentine a fait transiter des centaines de millions de dollars par le système financier américain via des opérations pouvant relever du blanchiment d’argent ou de la fraude.

Plus de 230 millions d’euros dans le viseur

Selon le quotidien argentin, 260 millions de dollars (soit près de 230 millions d’euros) de recettes de l’AFA, auraient été gérés par TourProdEnter LLC via cinq comptes bancaires américains. Cette société était chargée d’encaisser les contrats commerciaux de la fédération à l’étranger, notamment ceux avec Adidas et Warner. Les enquêteurs s’intéressent aussi à des virements de plusieurs dizaines de millions de dollars vers des sociétés qui, d’après les documents analysés, ne présentaient pas de services clairement identifiables.

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