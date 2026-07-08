S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Argentine

La Fédération argentine dans le viseur du FBI

MJ
47 Réactions
La Fédération argentine dans le viseur du FBI

Tiens, tiens, tiens. Comme c’est bizarre. Selon La Nación, le FBI et plusieurs procureurs fédéraux américains enquêtent sur les opérations financières de la Fédération argentine aux États-Unis, en marge de la Coupe du monde. Les enquêteurs cherchent à savoir si la fédé Argentine a fait transiter des centaines de millions de dollars par le système financier américain via des opérations pouvant relever du blanchiment d’argent ou de la fraude.

Plus de 230 millions d’euros dans le viseur

Selon le quotidien argentin, 260 millions de dollars (soit près de 230 millions d’euros) de recettes de l’AFA, auraient été gérés par TourProdEnter LLC via cinq comptes bancaires américains. Cette société était chargée d’encaisser les contrats commerciaux de la fédération à l’étranger, notamment ceux avec Adidas et Warner.  Les enquêteurs s’intéressent aussi à des virements de plusieurs dizaines de millions de dollars vers des sociétés qui, d’après les documents analysés, ne présentaient pas de services clairement identifiables.

Pronostic Argentine Suisse : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 47 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
  • Enquête
Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu

Vous aviez aimé notre très grande enquête sur Dupont de Ligonnès de l’été 2020? Voici celle, massive, sur Jeffrey Epstein! Retrouvez ici l'intégralité de notre enquête.

Les grands récits de Society: Epstein - Ce que vous n'avez jamais lu
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre So Foot "Maradona : génial, fou et légendaire"

à partir de 29.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.