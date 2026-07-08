La FIFA ouvre une enquête après des insultes racistes envers Ishowspeed

Affligeant. Victime d’insultes racistes en tribunes lors des 16es de finale entre l’Argentine et le Cap-Vert, IShowSpeed a reçu le soutien de la FIFA. Dans un communiqué, l’instance qui régit le football international dénonce « fermement le racisme, la haine et la discrimination. Ces comportements n’ont pas leur place dans le football, ni lors de la Coupe du monde de la FIFA, ni nulle part ailleurs dans la société. » Elle a aussi assuré qu’une enquête allait être « immédiatement ouverte ».

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De nouveaux incidents lors d’Argentine-Égypte

Le streamer de 21 ans, régulièrement présent dans les travées des différents stades du Mondial, a été de nouveau ciblé lors d’Argentine-Égypte (3-2). Grand fan de Cristiano Ronaldo, IShowSpeed a tenté de déconcentrer Messi lors de son tir au but manqué à la 21e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, des supporters argentins ont insulté l’influenceur américain et l’un d’entre eux lui a fait un geste raciste.

Lionel Messi sera toujours Lionel Messi