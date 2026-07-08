Un match de Zinédine Zidane exposé au musée

C’est bieng. La Coupe du monde organisée (entre autres) aux États-Unis est l’occasion pour le pays de l’Oncle Sam d’en apprendre plus sur l’histoire du ballon rond. Tout au long de la compétition, le célèbre musée Guggenheim de New York consacre ainsi une exposition à Zinédine Zidane. Et plus précisément à un match en particulier du champion du monde 1998 : Real Madrid-Villarreal (2-1), en 2005.

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« Zidane, a 21st century portrait » (Zidane, un portrait du XXIe siècle) est une œuvre réalisée par Douglas Gordon et Philippe Parreno en 2006, année de la retraite du génie français. Filmé par 17 caméras au fil de ces 90 minutes de Liga, le mouvement du meneur de jeu y est ainsi décortiqué dans le moindre détail et élevé au rang d’art.

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