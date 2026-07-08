Sage confie avoir refusé de nombreuses offres pour Crystal Palace

Moi, tu me parles pas d’argent. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Pierre Sage est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Crystal Palace. L’ex-entraîneur du RC Lens a révélé avoir reçu des offres bien supérieures à celle du club anglais.

« Si j’avais vraiment été le mercenaire qu’on a bien voulu que je sois, je serais allé en Arabie saoudite et j’aurais fait fois dix, a-t-il déclaré. Il y a eu des rendez-vous, des propositions, avec des conditions salariales que je n’avais jamais envisagées dans ma vie, très largement supérieures à celles de Palace. Pareil en Turquie. »

Les points sur les i

Le meilleur entraîneur de Ligue 1 saison 2025-2026, qui était encore adjoint au Red Star il y a trois saisons, s’est ensuite épanché sur son départ des Sang & Or : « Je suis en paix. Mais j’ai aussi la volonté de préciser certaines choses, pour apporter mon éclairage sur la manière dont s’est réellement passée cette période. […] Il y a eu une offre d’un des gros clubs saoudiens. Et aussi des clubs anglais, italiens, allemands, turcs et français, tout cela à partir du mois d’avril environ. Mais la priorité, c’est qu’il y avait une saison à faire et un engagement auprès des joueurs à respecter. »

Après s’être justifié de ne pas être resté une saison de plus sur le banc lensois, malgré la victoire en Coupe de France et la qualification en Ligue des champions, par « peur que le train ne repasse pas », Sage a tenu à rappeler qu’il ne laissait pas le club nordiste sans rien : « Il y a aussi une indemnité (3 millions d’euros + 2 de bonus) qui va permettre à Lens de payer son nouveau coach pendant son mandat. Ça aussi, c’est une forme de valorisation. »

Tout est pardonné ?

Les détails du contrat entre Crystal Palace et Pierre Sage