Rudi Garcia entre dans un cercle fermé en Coupe du monde

Le club des 9. Qualifié après la démonstration de sa Belgique face aux États-Unis (1-4) d’un Balogun bien présent, Rudi Garcia a intégré un cercle très fermé aux côtés de grands noms du foot français. L’ancien coach de Lille, la Roma et Marseille est seulement devenu le neuvième sélectionneur tricolore à se qualifier en quarts de finale d’une Coupe du monde.

Avec Deschamps, Jacquet et Domenech

Avant lui, l’ancien coach des Bleus Gaston Barreau avait été le premier à rallier le top 8 d’un Mondial en 1938, suivi de six autres sélectionneurs de l’équipe de France qui ont aussi atteint ce cap au fil des années : Albert Batteux (1958), Michel Hidalgo (1982), Henri Michel (1986), Aimé Jacquet (1998), Raymond Domenech (2006) et donc Didier Deschamps (2014, 2018, 2022 et 2026).

Il ne faut pas non plus oublier le technicien français Bruno Metsu, qui avait emmené le Sénégal en quarts en 2002. Avec la qualification de Rudi Garcia, il n’est désormais plus le seul entraîneur français à avoir emmené une sélection étrangère à ce stade-là de la compétition.

Il valait peut-être mieux noter Zidane plutôt que Domenech pour 2006.