Courtois règle ses comptes avec les États-Unis

La Belgique n’a pas seulement éliminé Team USA. Elle en a aussi profité pour vider son sac, Thibaut Courtois en tête. Après la victoire des Diables rouges contre les États-Unis (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le gardien du Real Madrid n’a pas vraiment cherché à calmer le jeu en zone mixte.

« Nous avons puni le manque de respect »

« Nous avons puni le manque de respect dont les Américains ont fait preuve à notre égard ces derniers jours », a lâché le gardien belge après la rencontre. Une référence assez claire au climat tendu autour de l’affaire Balogun, dont la suspension avait finalement été levée avant le match, après l’intervention de notre cher Donald Trump, au grand agacement du camp belge. Sur le terrain, la réponse a donc été assez nette : quatre buts, une qualification, et les États-Unis renvoyés à la maison devant leur public.

Prends ça, Donald.

La Belgique trolle les États-Unis et Donald Trump