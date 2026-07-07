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Les médias américains ne pardonnent pas à la Team USA

ABS
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Les médias américains ne pardonnent pas à la Team USA

« World champion of what ? Of the United States ?» Matés par la Belgique cette nuit après un match globalement très mauvais, les États-Unis sortent par la petite porte de cette Coupe du monde américaine.

Un constat partagé parThe Athletic, qui regrette que « les Américains aient joué un football bâclé et moche en première mi-temps » tout en étant « négligents, relâchés, dispersés ». De son côté, le Los Angeles Time déplore une défaite qui a « ramené les États-Unis sur Terre ». Enfin, FOX sports s’est montré le plus dur envers la sélection étasunienne, en parlant d’une défaite « gênante » de la Team USA contre la Belgique.

Un rêve américain brisé

Les médias américains parlent dans l’ensemble d’une défaite survenue bien trop tôt. Le site conservateur et pro-Trump Breitbart s’est montré assez explicite en soulevant que « ce qui a commencé comme une opportunité historique d’accéder aux quarts de finale pour la première fois en 22 ans – renforcé par la suspension choquante du carton rouge de l’attaquant vedette Folarin Balogun – s’est terminé dans un désastre complet. » Même constat pour The Athletic, qui relève, d’un autre ton, que les « États-Unis ont vu leur parcours de rêve prendre fin ».

Ne jamais rigoler avec le football.

La Belgique trolle les États-Unis et Donald Trump

ABS

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