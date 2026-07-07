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La Belgique trolle les États-Unis et Donald Trump

VM
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La Belgique trolle les États-Unis et Donald Trump

Le délicieux goût du succès. Largement victorieuse des États-Unis (4-1) dans la nuit de lundi à mardi, la Belgique s’est lâchée après le match. Dans un contexte tendu à la suite de l’annulation du carton rouge de Balogun et du coup de fil de Donald Trump à Gianni Infantino, les Diables rouges ont profité de leur qualification en quarts pour chambrer la Team USA.

Les Belges se moquent de la danse de Trump

Après le but inscrit par Lukaku dans le temps additionnel, les Belges ont été particulièrement taquins en imitant la célèbre danse de Trump au moment de leur célébration devant les supporters américains au poteau de corner.

Embed t.co

Et comme si ça ne suffisait pas, le community manager du compte X de la Belgique en a rajouté une petite couche. « On appelle ça football », a-t-il posté, tout en prenant le soin de barrer « soccer ». Une petite leçon culturelle qui ne fait pas de mal.

Embed x.com

La vengeance est un plat qui se mange chaud en regardant les Américains dans les yeux.

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VM

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