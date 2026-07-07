Liam Rosenior revient en Ligue 1

L’heure de lancer Without Me d’Eminem. La rumeur continuait d’enfler ces derniers jours, c’est désormais officiel, Liam Rosenior revient sur un banc de Ligue 1, plus particulièrement du côté du Paris FC.

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Une arrivée prévue le 9 juillet

Dans son communiqué, le club de la capitale indique que l’ancien entraîneur de Strasbourg et Chelsea s’engage jusqu’en juin 2028. « Liam Rosenior réunit toutes les qualités que nous recherchions. C’est un entraîneur moderne, exigeant et reconnu pour sa capacité à faire progresser aussi bien les joueurs que le collectif. Au-delà de ses compétences tactiques, nous avons été particulièrement séduits par ses qualités de management et sa capacité à fédérer un groupe autour d’une vision claire. Je suis convaincu qu’il possède toutes les qualités pour réussir au Paris FC et je lui souhaite pleine réussite dans ce nouveau chapitre de sa carrière », a déclaré Marco Neppe, le directeur sportif du PFC.

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Rosenior commencera sa pige sur le banc parisien dès jeudi, date de reprise des joueurs pour leur premier entraînement collectif de la saison. Le Paris FC a également publié un post de remerciement à Antoine Kombouaré et son staff après le travail fourni entre février et mai 2026 au sein du club.

En piste.

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