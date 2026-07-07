Quaresma fracasse le Portugal et Roberto Martínez

Sortez la sulfateuse. L’élimination du Portugal sur le gong face à son voisin espagnol (0-1) ce lundi soir fait beaucoup parler et agite le pays lusitanien. Ex-international (80 sélections, 10 buts) devenu consultant pour LiveMode, Ricardo Quaresma a mal vécu la fin du rêve portugais et descendu toute la sélection, y compris le sélectionneur Roberto Martínez.

« Il a essayé 50 tactiques, aucune n’a fonctionné »

« Pour moi, tout s’est mal passé du début jusqu’à maintenant. Il n’y a pas un match où l’on puisse dire que le Portugal a bien joué. Aujourd’hui encore, nous avons laissé le contrôle du match à l’Espagne du début à la fin », a regretté le champion d’Europe 2016. Ce dernier a aussi égratigné Roberto Martínez, qu’il n’a « jamais trouvé convaincant » depuis son intronisation en 2023. « Depuis qu’il est arrivé, je n’ai jamais vu la sélection faire un grand match. Il a essayé 50 tactiques, et aucune n’a fonctionné. »

Très remonté, l’ancien joueur du FC Porto et de Beşiktaş a aussi sérieusement relativisé et remis en cause le niveau de la soi-disant génération dorée lusitanienne, souvent présentée comme la plus talentueuse de l’histoire du pays : « La meilleure de tous les temps ? La meilleure en quoi ? Qu’ont-ils gagné ? »

Ils n’ont pas fait assez d’extérieur du pied.

Cristiano Ronaldo, la compétition de trop