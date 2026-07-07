La sénatrice paraguayenne exige des excuses de Kylian Mbappé

Heureusement que le ridicule ne tue pas. Après avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Kylian Mbappé ce lundi, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla en a rajouté une couche après la réponse du capitaine des Bleus.

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Nouvelles attaques personnelles contre Mbappé

Désormais, la sénatrice exige des excuses de la part du numéro 10 tricolore pour « violences de genre ». Malgré le tollé suscité par son précédent tweet aussi bien au Paraguay qu’en France, la sénatrice a donc renchéri dans une lettre ouverte publiée sur X où elle attaque de nouveau personnellement Mbappé à plusieurs reprises : « Rien à voir avec la France, le problème c’est avec toi. Ton arrogance et ton mépris m’énervent beaucoup depuis avant le match », « Pendant le match, ton comportement arrogant se voyait, ton mépris pour chaque joueur, comme s’ils étaient dégoûtants », ou encore « Tu as montré ton mépris, ton arrogance et ta mauvaise éducation en une seconde ».

Pire encore, alors qu’elle dit s’être « repentie » après avoir « supprimé le post » raciste à l’encontre de Mbappé, la sénatrice a sorti une nouvelle carte, celle de la violence de genre après la réponse de l’attaquant tricolore. « Justement, tu me méprises en raison du genre, justement tu m’offenses parce que je suis une femme », a-t-elle osé. Des premières accusations, avant de conclure sa diatribe par une demande d’excuses plus que véhémente : « Rétracte-toi avec moi, honore ta citoyenneté française et présente des excuses, sinon je pourrai entamer des actions légales pour violence de genre. » Pour le moment les seules actions légales ont été entamées par la Fédération française de football.

Le monde à l’envers.

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