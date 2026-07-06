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Le gouvernement paraguayen se désolidarise de sa sénatrice

EL
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Le gouvernement paraguayen se désolidarise de sa sénatrice

Une affaire d’État. Après l’immonde sortie raciste de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé, le gouvernement paraguayen a publié un communiqué, dans la soirée de lundi, pour fustiger une telle prise de parole. Il « déplore et rejette les propos » tenus par l’élue, assurant qu’ils « sont contraires aux valeurs et aux principes inspirant la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que [le] pays promeut ».

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L’occasion de répéter son respect pour le peuple français, même si, sous le tweet du ministère des Affaires étrangères, d’autres messages à caractère raciste continuent de pleuvoir

Le gouvernement a également tenu à se désolidariser en rappelant que « les déclarations de la sénatrice susmentionnée relèvent exclusivement de l’exercice de sa responsabilité individuelle en tant que membre du pouvoir législatif et ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni celle du peuple paraguayen ».

Excuses acceptées ?

Mbappé répond au commentaire raciste de la sénatrice paraguayenne

EL

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