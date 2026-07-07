Le bout du tunnel pour Tchouaméni ?

Un bon signal. À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, l’équipe de France s’est entraînée lundi soir. Aurélien Tchaouaméni, qui avait manqué le huitième de finale face au Paraguay, a pu retrouver les chemins des terrains. Toutefois, le milieu défensif n’a pas participé à la séance collective.

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Trois joueurs préservés

Le vice-capitaine, victime d’une lésion aux adducteurs, a repris la course en solitaire en compagnie du préparateur physique Cyril Moine, sur le terrain axe réservé aux Bleus. Ce qui n’indique pas qu’il pourra tenir sa place de titulaire face aux Lions de l’Atlas.

Il n’était pas le seul à pouvoir répéter les gammes avec le groupe puisqu’Adrien Rabiot, William Saliba, Dayot Upamecano ont eux été préservés. Rien d’alarmant à ce stade pour ces trois joueurs qui pourraient tenir leur rang face au Maroc.

L’horizon se dégage.

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