La Ligue des champions est de retour !

Certains ne sont même pas encore en vacances que d’autres font déjà leur rentrée. Cette semaine du 6 juillet marque le début des compétitions européennes avec le retour des tours préliminaires de la Ligue des champions, la Ligue Europa et de la Ligue Conférence.

Réservée aux « petits championnats », cette première étape du calendrier européen accueillera des équipes de tous les coins du Vieux Continent et de certains champions nationaux. On retrouve déjà des noms bien connus au programme de cette semaine, avec notamment le Dynamo Kiev, le Ferencváros ou encore Qarabağ. En point d’orgue de cette première phase de qualification, on suivra un potentiel beau duel entre l’Ararat Armenia et le Riga FC, habitués de ces premiers tours préliminaires.

Au bon souvenir du Kairat

Ces matchs européens de juillet sont parfois le début de grandes épopées pour les quelques équipes chanceuses qui parviendront à franchir les innombrables étapes pour rejoindre la phase de groupes.

L’année dernière, le Kairat Almaty avait vécu une belle aventure en éliminant consécutivement le KuPS Kuopio, le Slovan Bratislava et le Celtic. Cette saison, le club kazakh, engagé dès le premier tour, devra donc éliminer une équipe de plus et franchir 4 tours pour espérer accrocher une qualification européenne.

Et au passage (re)-exploser son bilan carbone.

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