Le Kairat Almaty va parcourir plus de kilomètres qu'il n'y en a pour faire le tour du monde

Pour sa première participation à la Ligue des champions, le Kairat Almaty part à la conquête de l’Europe. Suite au tirage au sort de ce jeudi, l’invité surprise de cette édition 2025-2026 a appris qu’il accueillera le Real Madrid, le Club Brugge, l’Olympiakos et l’autre sensation de la compétition, Paphos dans son Ortalyk Stadion d’Almaty, une ville kazakhe située à proximité de la frontière kirghize et chinoise.

Tour du monde en C1

Alors que Paphos et l’Olympiakos, plus à l’est, vont déjà avaler près de 10 000 kilomètres aller-retour, le Real Madrid et le Club Bruges s’apprêtent à parcourir plus de 13 000 bornes pour aller se cailler les miches au Kazakhstan en plein milieu de la semaine. Des trajets colossaux, et pourtant très loin des distances vertigineuses que les joueurs du Kairat devront se farcir lors de cette phase de Ligue avec des voyages à Milan (Inter), Londres (Arsenal), Lisbonne (Sporting) et Copenhague. Le total des déplacements du club kazakh est estimé à 44 000 kilomètres, soit plus que le tour du monde, évalué à environ 40 000 kilomètres.

Après que Copenhague et Malmö ont établi le record du trajet le plus court en phase de qualifications, Almaty va, de son côté, décrocher celui du match entre les deux équipes les plus éloignées lors de son match face au Sporting à Lisbonne. Les deux villes sont séparées de 8 500 kilomètres, du jamais vu en Ligue des champions. Les deux clubs battront ce record tenu jusque là par une autre rencontre entre un club kazakh et portugais, un Benfica Lisbonne-Astana lors de la phase de groupe de la C1 2015-2016.

Combien de points au coefficient UEFA pour ce marathon aérien ?

