Le plus court déplacement de la Ligue des champions a lieu ce mardi

Nos chers voisins.

Avant de se régaler devant un Nice-Benfica mercredi, les matchs du troisième tour préliminaires de la Ligue des champions commencent ce mardi soir. Au programme, une confrontation aux airs géopolitiques Dynamo Kiev-Pafos, un match de puristes entre Shkëndija-Qarabag, un duel alléchant entre les Rangers et le Viktoria Plzen et enfin un match historique : Malmö face à Copenhague. Deux clubs séparées par 28 kilomètres, soit la distance la plus courte de l’histoire en Ligue de Champions pour un match entre deux équipes de deux pays différents.

Un déplacement de 28 kilomètres

Pour faire grincer les dents de Christophe Galtier, les Danois ne voyageront donc pas en jet privé. Comme les joueurs de la Byens Hold, les supporters de Copenhague feront les 8 kilomètres du pont de l’Øresund en bus pour traverser le détroit qui sépare les deux villes côtières. Le trajet pourra aussi s’effectuer en train puisque la partie inférieure du pont est réservée à la ligne ferroviaire entre Malmö et Copenhague.

Tirsdag kl. 19.00… ⏳ Det eksklusive billetsalg til det afgørende opgør i Parken er startet på https://t.co/v5WutYevUg 🎟️ #fcklive pic.twitter.com/H7m8SctvpY — F.C. København (@FCKobenhavn) August 4, 2025

28 kilomètres, James Milner y serait allé en courant.

Ligue Europa : Tottenham s’impose, Porto et Rome surpris