Malmö gagne le championnat suédois devant un invité surprise

Rien à foutre du Ballon d’Or.

La 24e n’a pas attendu. À deux journées de la fin de l’Allsvenskan, Malmö est parvenu à choper un nouveau titre de champion de Suède, son troisième d’affilée. Erling Haaland, accompagné de son papa Alf-Inge, était venu encourager son pote Erik Botheim pour l’occasion. Le géant norvégien a porté bonheur aux coéquipiers de l’ancien bordelais Isaac Kiese Thelin, et aux anciens coéquipiers du nouveau strasbourgeois Sebastian Nanasi.

Haaland portait un maillot bleu dont il « adore les couleurs », et c’est logique : le Malmö FF et Manchester City, c’est pareil. Sur le terrain, le Guardiola local, l‘ancien critique musical Henrik Rydström, a récité sa partition, comme d’habitude dans le sud de la Suède. Le match, interrompu après 30 secondes parce que, comme en France, les supporters suédois aiment les fumigènes, a pourtant vite vu les visiteurs climatiser l’ambiance. Mais les locaux sont sortis du bois à l’heure de jeu, quand Taha Ali est rentré sur son pied droit, puis quand Hugo Bolin, formé au club, a fait basculer la soirée dans une autre dimension d’un magnifique but en pivot.

Encore deux matchs à jouer, et Malmö pourra donc tranquillement parader ce samedi chez son dauphin Hammarby. L’IFK Göteborg devra de son côté lutter jusqu’au bout pour son maintien, en attendant de jours meilleurs.

2-1 Malmö FF! Hugo Bolin ger hemmalaget ledningen på ett kokande Eleda Stadion! 🔵 📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/7bOVamLTW3 — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) October 28, 2024

Malmö est déjà qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions 2025 – 2026, tout va très vite dans le football.

