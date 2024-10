Quand le derby de Stockholm part complètement en sucette

Ils sont Belges ces Suédois.

À quatre journées de la fin, ce derby de Stockholm était d’une importance capitale dans la course à l’Europe, alors que Hammarby (2e) accueillait ce dimanche Djurgårdens (3e), les deux clubs étant à égalité de points. Dans ce match couperet, ce sont les locaux qui ont su tirer leur épingle du jeu, en menant 2-0 dès la 30e minute. Un score inchangé à la 76e, ce qui a visiblement fait exploser les supporters visiteurs qui se sont mis à balancer des fumigènes et des pétards sur la pelouse tout en quittant les travées. Les acteurs de la partie ont donc été logiquement invités à rejoindre les vestiaires.

The Hammarby players went out on the pitch to applaude the fans. The captain Nahir Besara thanked the fans for their support. pic.twitter.com/NgU2ZnCc9J

— 🇸🇪 (@SwedeStats) October 20, 2024