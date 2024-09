Le Beerschot déclare forfait après l’interruption du derby contre l’Antwerp

Saint-Étienne aurait mieux fait de déclarer forfait aussi en 2017 et en 2021.

Mené 4-0 sur la pelouse du rival du Royal Antwerp ce dimanche, le Beerschot était parti pour être humilié dans ce derby. Les fans du parcage visiteurs ont finalement abrégé la correction, en forçant l’arbitre à interrompre définitivement la partie à cause de jets de fumigènes sur le terrain à la 75e minute. Quelques heures après la suspension de la partie, le Beerschot a finalement fait savoir qu’il préférait déclarer forfait. « Le match ne sera donc pas poursuivi. Le RAFC gagne 5-0. Une victoire méritée pour nos Rouges, même si nous aurions préféré jouer le match sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final », a écrit l’Antwerp sur X.

« Nous comprenons la frustration de nos supporters et nous sommes nous aussi extrêmement frustrés. Cependant, le club condamne fermement le comportement de ces quelques personnes, et le Beerschot identifiera et sanctionnera les supporters impliqués », a commenté de son côté l’autre club d’Anvers. Avec cette nouvelle défaite, la huitième en neuf matchs, les visiteurs restent bons derniers avec un seul petit point au compteur, engrangé lors de la première journée, le 27 juillet. Champion en titre, l’Antwerp enchaîne un troisième succès consécutif et se replace à la 7e place.

A priori, le maintien va être compliqué à obtenir pour le Beerschot.

