Désiré Doué, le porte-bonheur du PSG

Le totem d’immunité.

Désiré Doué a pris son temps en début de saison pour inscrire son premier but sous le maillot du PSG, qui a sorti le chéquier pour le ramener de Rennes cet été. Il était ainsi arrivé en décembre, en Ligue des champions, lors du déplacement à Salzbourg, où le jeune milieu offensif avait signé une entrée remarquée.

10 buts et 8 passes décisives en 2025

Depuis, le néo-international français enchaîne les buts et les passes décisives, et il s’était fait une place dans le onze de Luis Enrique pour la réception d’Aston Villa ce mardi soir en quarts de finale allers de C1. Avec succès, puisqu’il a égalisé d’un but sublime avant la pause, quelques minutes après l’ouverture du score des Anglais.

Le @PSG_inside a remporté chacun de ses 17 matchs en compétition officielle lorsque Désiré Doué a été décisif (buteur et/ou passeur décisif). #PSGAVL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 9, 2025

À partir de là, les Parisiens savaient déjà que c’était dans la poche. En effet, le PSG a remporté chacune des 17 rencontres dans lesquelles Doué a été décisif en étant soit buteur, soit passeur. À l’instar de son équipe, l’ancien Rennais est en feu depuis la nouvelle année, facturant 10 buts et 8 offrandes en un peu plus de trois mois de compétition.

Venez le chercher.

