Où et comment regarder le match Young Boys-Lille ?

Ce ne sont pas les options qui manquent.

Le LOSC se rend à Berne pour affronter les Young Boys ce jeudi 11 décembre à 18h45, pour le compte de la sixième journée de Ligue Europa. Tout cela serait formidable si Canal+ n’avait pas informé le club lillois que cette rencontre ne peut pas être diffusée sur les antennes françaises. En cause, le sponsor des maillots de la formation suisse, Plus500, une société d’investissement interdite en France en raison de certains contrats financiers jugés à risque par l’Autorité française des marchés financiers (AMF).

Trois diffuseurs à l’étranger

Alors, que faire ? Certains privilégieront la radio sur la fréquence d’Ici Nord, mais pour ceux qui ne peuvent se passer des images, il existe fort heureusement plusieurs chaînes étrangères pour diffuser le choc. En voiture (ou en VPN), direction la Suisse, où Blue Sports diffuse l’intégralité de la compétition pour 49,9 CHF par mois (soit 53 euros et 30 centimes).

Pour ceux qui ont fait allemand LV2, Sky Sport Austria proposera également la rencontre sous réserve de payer l’abonnement mensuel fixé à 35,99 euros. Les plus économes préféreront sans doute Viaplay, chaîne norvégienne qui défie toute concurrence avec son tarif à 34 euros par mois.

Il reste des places au stade

Dernière option, se rendre directement à Berne pour suivre le match au stade, puisqu’il reste encore quelques places à partir de 30 CHF (32 euros et 9 centimes). Pour arriver jusqu’à Berne depuis Lille, comptez entre 16 et 18 heures de bus (privilégiez une place côté fenêtre, c’est plus confortable pour la nuit).

Notre jeudi soir est sauvé.

