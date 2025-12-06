Celui de Lille, et non du Real Madrid.

Après la victoire sur la plus courte des marges du LOSC contre l’Olympique de Marseille lors de la quinzième journée de Ligue 1, Aïssa Mandi a été invité à commenter la prestation du seul buteur du match : Ethan Mbappé. Et le défenseur nordiste avait visiblement préparé une tartine de louanges, tant le nombre de compliments sortis de sa bouche à l’intention de son partenaire s’est avéré élevé.

« Ethan a beaucoup de qualités et au-delà de ça, il a un très gros caractère, a ainsi admiré l’arrière central, pas avare en tendresse. C’est un mec qui travaille énormément à l’entraînement, il a énormément de caractère. Il ose, il parle. Il défend énormément et il ne lâche rien, c’est une de ses caractéristiques. À l’entraînement, on le voit. Nous, on n’est pas surpris. Sur chaque ballon, il est à 100 %. »

Complémentaire de son frère !

