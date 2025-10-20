S’abonner au mag
Chancel Mbemba enterre définitivement la hache de guerre avec l’OM

Sans rancune.

Vainqueur et homme du match avec le LOSC ce dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes (0-2), Chancel Mbemba est revenu à la fin du match sursa relation avec l’Olympique de Marseille. L’occasion pour l’international congolais d’enterrer définitivement la hache de guerre avec le club phocéen qu’il l’a écarté du groupe durant l’intégralité de la saison dernière. « Je n’en veux pas à Marseille, je respecte le club et je dis merci au président Pablo (Longoria) et tous mes supporters et  coéquipiers », a affirmé le défenseur au micro de Ligue 1+.

La renaissance Lilloise

Entre fatigue et émotions, le joueur de 31 ans a par la suite évoqué son retour en forme au premier plan depuis son arrivée à Lille en début de saison, symbolisé par la confiance d’Olivier Létang à son égard : « Je remercie le président de Lille, il m’a donné l’opportunité quand personne ne croyait en moi et je remercie aussi le coach, le staff et mes coéquipiers. »

Avec quatre titularisation consécutives depuis ses débuts face à Toulouse, le 14 septembre dernier, l’ancien Marseillais n’a pas tardé à s’imposer au cœur de la défense des Dogues.

Rendez-vous en mars pour son retour au Vélodrome.

