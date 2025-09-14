S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • Lille-Toulouse (2-1)

Mbappé sauve Lille face à Toulouse

AC
Ce premier but chez les pros, Ethan Mbappé s’en souviendra pour l’éternité.

C’était la 98e minute de jeu lorsque le jeune milieu de terrain lillois (18 ans) a jailli au second poteau pour propulser un cadeau d’Osame Sahraoui au fond des filets. Un but décisif qui a offert les trois points aux Dogues (2-1), qui ont longtemps couru après la délivrance face à des Toulousains qui vont nourrir des regrets.

À la suite d’un premier acte dominé, les Lillois se font surprendre au retour des vestiaires par des Pitchounes plus tranchants : à la suite d’une tête d’Aaron Cresswell détournée sur la barre par Berke Özer, Frank Magri a bien suivi et fout la clim à Pierre-Mauroy. Il faut attendre la fin de rencontre, l’orée du temps additionnel et une nouvelle entrée déterminante d’Hamza Igamane, pour voir le LOSC recoller sur un penalty obtenu par l’international marocain à la suite d’une tentative contrée par la main de Rasmus Nicolaisen. Nabil Bentaleb égalise, la suite est écrite, et voilà le LOSC provisoirement leader de Ligue 1 avec trois victoires en quatre journées. Début de saison canon pour la bande de Bruno Genesio.

AC

20
