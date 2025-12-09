L'Atalanta monte sur le podium, Tottenham se rapproche du top 8

Au coude à coude avant de se rencontrer, l’Atalanta (8e) et Chelsea (7e) jouaient un match à six points ce mardi soir et c’est João Pedro qui a trouvé le premier la faille peu avant la demi-heure de jeu en reprenant du bout du pied un centre de Reece James. Le but est validé à l’aide de la VAR, mais l’Atalanta n’est pas abattue en revenant du vestiaire et ce, malgré une égalisation refusée à Ademola Lookman pour une position de hors-jeu. Gianluca Scamacca remet les compteurs à zéro de la tête deux minutes plus tard grâce à un caviar de Charles De Ketelaere, lequel se mue en buteur pour faire le break à dix minutes du terme. Une victoire de prestige pour la Dea qui en profite pour monter sur le podium, tandis que les Blues rétrogradent à la dixième place en encaissant une première défaite pile le jour où la défaite était interdite.

De son côté, Tottenham n’a pas pu profiter du revers de son voisin londonien pour intégrer le top 8 malgré sa victoire à domicile et sans forcer contre le Slavia Prague. Grâce à un csc de Zima et deux penaltys transformés par Mohamed Kudus et Xavi Simons, les Spurs ont pourtant déjà oublié leur défaite contre le PSG et enfoncent un peu plus les Tchèques qui n’ont toujours pas gagné dans cette campagne 2025-2026. Frustrant des deux côtés en fin de compte.

Pour voir encore plus de buts, il fallait se brancher sur PSV-Atlético. Invaincus depuis la première journée, les Bataves cherchaient encore à bétonner une place de barragiste mais se sont cassé les dents sur des Colchoneros qui enchaînent un troisième succès d’affilée et pointent désormais à la septième place. Malgré l’ouverture du score rapide signée Guus Til, le PSV a subi la loi des Madrilènes qui faisaient le break à l’heure de jeu. Le but de Ricardo Pepi servira juste à limiter le goal-average et il faudra se montrer plus clinique lors de la prochaine journée face à Newcastle.

Atalanta 2-1 Chelsea

Buts : Scamacca (55e), De Ketelaere (83e) pour la Dea // Joao Pedro (26e) pour les Blues

Tottenham 3-0 Slavia Prague

Buts : Zima (26e, csc), Kudus (50e, sp), Simons (79e, sp) pour les Spurs

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Buts : Til (10e), Pepi (85e) pour le PSV // Alvarez (37e), Hancko (52e), Sorloth (56e) pour l’Atléti

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?