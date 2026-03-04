La fierté d'Hansi Flick malgré l'élimination et les blessures

L’infirmerie se remplit, l’armoire à trophées attendra. Malgré leur victoire 3-0 face à l’Atlético de Madrid, les Barcelonais n’ont pas réussi à renverser la bande de Griezmann, qui l’avait emporté 4-0 à l’aller. Un mélange de frustration et de fierté pour Hansi Flick, qui explique aussi l’élimination du Barça par les trop nombreuses blessures qui minent son effectif, comme Jules Koundé et Alejandro Baldé sortis pendant le match.

Rien de rassurant à l’approche des huitièmes de Ligue des champions contre Newcastle mardi prochain : Anthony Gordon pourrait bien se régaler de ces absences. « Nous avons deux autres blessés, ce qui est très préoccupant, constate le tacticien allemand. Je ne suis pas content de ces blessures : plusieurs joueurs sont blessés, et ce n’est pas normal. Il va falloir qu’on en discute. Les choses doivent s’améliorer. Nous devons parler avec les médecins et le staff médical pour trouver des solutions afin d’éviter que trois joueurs ne se blessent en une seule semaine. »

Les jeunes de la Masia en feu

Mais au-delà de ces difficultés, l’ancien sélectionneur préfère s’attarder sur le positif, comme les jeunes de la Masia qui en ont mis plein les mirettes à l’image de Marc Bernal, premier buteur de la soirée et auteur d’un doublé.

« Nous avons été courageux et fiers, se satisfait Flick. C’était un match spectaculaire et je suis très content de la prestation de l’équipe. Il nous a manqué un but, mais nous avons très bien joué. Quand on voit de jeunes joueurs de la Masia évoluer à ce niveau, chacun a tout donné pour l’équipe. Mais nous sommes déçus, ce qui est normal, car nous avons eu des occasions de marquer un quatrième but, mais nous n’y sommes pas parvenus. »

I’m sexy and I know it.

Jules Koundé blessé avant le rassemblement des Bleus