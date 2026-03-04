S’abonner au mag
Mehdi Taremi n’ira pas se battre en Iran

Mehdi Taremi ne se rendra pas en Iran prendre les armes. L’agent de l’attaquant de l’Olympiákos, Federico Pastorello, a démenti la rumeur, lancée par Tuttosport, disant que Taremi avait l’intention de rentrer au pays se battre pour instaurer la démocratie. En story Instagram, Pastorello commente : « Ces dernières heures, des déclarations attribuées à Mehdi Taremi ont circulé, qui ne reflètent pas la réalité de la situation. » L’Iranien restera donc en Grèce, où il a planté 10 buts en 16 matchs cette saison avec le club du Pirée.

Pas de Coupe du monde pour l’Iran ?

En juin dernier, Taremi s’était déjà retrouvé bloqué en Iran à cause de bombardements israéliens. Le joueur est devenu une figure de l’opposition au gouvernement dans son pays et, avec sa sélection, un boycott du prochain Mondial est envisagé.

Iran : Plus de 20 personnes du football tuées selon un ex-international iranien

