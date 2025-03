Qualifié, l’Iran n’est pas garanti de se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026

Qualifié mais pas encore invité.

Pour la quatrième fois consécutive, l’Iran s’est qualifié pour une phase finale de la Coupe du monde. Une belle performance validée ce mardi après son match nul 2-2 contre l’Ouzbékistan, qui permet aux Iraniens d’accéder au tournoi qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis en 2026. Problème, l’administration Trump voit d’une mauvais œil la République islamique d’Iran.

Une impossibilité de voyager pour les Iraniens ?

Le Guardian rapporte que l’Iran a été listé parmi 41 pays qui feraient l’objet d’interdictions partielles ou totales d’entrée aux États-Unis pour leurs citoyens. Le pays d’Asie pourrait se voir imposer une suspension totale des visas, aux côtés d’États comme Cuba, l’Afghanistan, la Syrie et la Corée du Nord. Du lourd. Ces conditions sont issues d’un décret américain qui date du 20 janvier dernier, qui vise à un contrôle accru des ressortissants étrangers provenant de pays considérés comme une menace pour la sécurité nationale. Conséquence directe : le déplacement des supporters iraniens, et potentiellement même des joueurs et du staff, pourrait être compliqué, voire impossible.

Reste à voir la tournure que prendront les évènements, à un peu plus d’un an de l’échéance. Alors oui, la Coupe du monde se déroule également au Mexique et au Canada, mais les États-Unis restent le pays qui accueillent la majorité des rencontres. Pour que l’Iran ne joue pas sur le sol de l’Oncle Sam jusqu’au quart de finale, il faudrait qu’un miracle se produise, explique le quotidien anglais. Une histoire de terminer leader, mais du groupe A uniquement, et sous une multitude de conditions. En bref, c’est (presque) impossible. D’autant plus que l’Iran n’est jamais sorti des phases de groupes d’une Coupe du monde, bien que proche d’y parvenir en 2018 et 2022.

La politique et le foot, des retrouvailles interminables.

