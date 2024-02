Coupe d’Asie : le Qatar éjecte l’Iran et rejoint la Jordanie en finale

Le Qatar vit finalement son épopée à domicile, un peu plus d’un an plus tard.

Ce mercredi, les champions en titre sont venus à bout de l’Iran en demi-finales de la Coupe d’Asie au terme d’un match riche en buts et en rebondissements (3-2). Les Iraniens ont eu des occasions franches pour prendre les devants lors du second acte, mais un but tardif d’Almoez Ali a assuré la qualification du pays hôte. Le match démarre fort, avec un superbe geste acrobatique de Sardar Azmoun dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 4e) et une égalisation de Jassem Abdulsallam treize minutes plus tard (1-1, 17e). Juste avant la pause, le game changer qatari Akram Afif met les Grenats aux commandes d’une frappe enroulée qui trouve le petit filet opposé (1-2, 44e).

Dès le retour sur la pelouse, le pauvre Ahmed Fathy commet une faute de main en se protégeant le visage, et le penalty accordé par le VAR est transformé par Alireza Jahanbakhsh d’un tir axial (2-2, 51e). L’Iran multiplie alors les situations chaudes dans la surface qatarie, Boualem Khoukhi sauvant notamment sur sa ligne une reprise de la tête d’Azmoun. Mais en bon méchant de film, Almoez Ali, servi à limite du hors-jeu, ne se loupe pas pour inscrire un but de raccroc (2-3, 82e). Durant les presque dix-sept minutes de temps additionnel, Shoja Khalilzadeh écope d’un carton rouge après une intervention du VAR. L’Iran passera quand même à deux doigts d’arracher la prolongation, avec une frappe sur le poteau de Jahanbakhsh et un superbe arrêt de Meshaal Aissa Barsham.

Pour le clou du spectacle, rendez-vous samedi pour la finale Jordanie-Qatar.

