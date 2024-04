Le PSG ne fait qu’une bouchée de l’OL

Paris Saint-Germain 4-1 Olympique lyonnais

Buts : Matic (3e, CSC), Beraldo (6e), et Ramos (32e, 42e) pour les Parisiens // Nuamah (37e) pour les Gones

En voyant l’équipe choisie par Luis Enrique ce dimanche au Parc des Princes, les supporters de l’OL se sont peut-être imaginés faire tomber le PSG de son petit nuage cinq jours après avoir terrassé Barcelone en Catalogne (1-4). Mais les Parisiens sont bien accrochés à ce petit bout de rêve et même ceux qui ne sont pas des indiscutables ont fait mordre la poussière à Lyon, tandis que Kylian Mbappé n’a pas foulé la pelouse. Avec l’élan que leur a donné la qualification en demi-finale de la Ligue des champions, les Franciliens ont été irrésistibles et avaient déjà plié la partie à la demi-heure de jeu lorsque Gonçalo Ramos a smashé du front un sublime centre sorti du pied droit d’Achraf Hakimi (32e).

Sans renversement

Avant ce coup de casque, l’équipe locale avait déjà fait craquer la défense rhodanienne. Deux fois, d’ailleurs. La cage d’Anthony Lopes a tremblé dès la 3e minute, quand une bonne provocation de Bradley Barcola a transporté Marco Asensio à gauche de la surface : en tentant de bloquer le centre de l’ancien du Real Madrid, Nemanja Matic a trompé son portier et déjà mis l’OL dans l’embarras. Lancés dans une dynamique folle en 2024, les Lyonnais ont rapidement encaissé un deuxième pion alors que Barcola – encore lui – a détourné un corner au premier poteau en laissant le plaisir à Lucas Beraldo de conclure à un mètre du but (6e). Deux longueurs de retard, ce n’était pas forcément insurmontable pour les visiteurs (comme ils l’ont montré dimanche dernier à Décines-Charpieu, face à Brest). Même menés de trois buts, ils ont failli y croire lorsqu’Ernest Nuamah a réduit la marque en repiquant dans l’axe pour se remettre sur son pied gauche et envoyer une frappe vicieuse sur laquelle Gianluigi Donnarumma a été un peu trop court (37e).

Mais l’espoir de se refaire la cerise au retour des vestiaires a vite disparu quand Vitinha s’est débarrassé du marquage dans son camp avant de lancer Warren Zaïre-Emery, qui a décalé Asensio sur sa gauche : le tir de l’Espagnol s’est transformé en caviar pour Ramos, qui s’est offert un doublé en taclant le ballon dans la cage de Lopes (42e). Trois buts de retard à la mi-temps, l’histoire était déjà entendue. En choisissant de débuter avec l’équipe qui lui permet d’habitude de renverser les matchs, Pierre Sage avait grillé tous ses leviers au cas où son OL se retrouvait dans le pétrin. Pour secouer le cocotier, il a donc sorti après les citrons un offensif (Saïd Benrahma) pour un défensif (Clinton Mata). C’est vrai que Lyon a été un tantinet meilleur (Donnarumma a tout de même fait réalisé six arrêts), mais c’est aussi parce que Paris a levé le pied. Les Gones repartent donc entre Rhône et Saône avec exactement la même valise que les Parisiens leur avaient passé au match aller, en septembre dernier. Rebelote le 25 mai prochain à Lille, en finale de la Coupe de France ?

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Mukiele, 77e), Marquinhos (Skriniar, 68e), Danilo, Ugarte – Vitinha, Zaïre-Emery (Soler, 77e), Asensio – Kolo Muani, Ramos (Lee Kang-In, 81e), Barcola (Mayulu, 68e). Entraîneur : Luis Enrique.

OL (4-2-3-1) : Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Ćaleta-Car, Henrique – Matic (Tolisso, 68e), Caqueret – Nuamah (Baldé, 78e), Cherki (Fofana, 77e), Benrahma (Mata, 46e) – Lacazette (Orban, 68e). Entraîneur : Pierre Sage.