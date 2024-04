L'OL remporte une bataille d'anthologie contre Brest

Lyon 4-3 Brest

Buts : Tolisso (18e), Lacazette (70e), Tagliafico (79e) & Maitland-Niles (90e+16) pour les Gones // Mounié (60e) et Del Castillo (64e et 67e) pour les Ty Zefs

Expulsions : Tagliafico (87e) pour Lyon // Lees Melou (87e) pour Brest

Fou, zinzin, ahurissant, maboul, dément, insensé, dingue, complètement marteau : appelez ça comme vous voulez, mais la rencontre qu’ont offert Lyon et Brest ce dimanche soir sera à inscrire dans les annales de la Ligue 1. Avec des buts dans tous les sens, des retournements de scénario à gogo, de la tension, des golazos, des décisions arbitrales qui feront parler, et du suspense jusqu’au bout du bout du bout du bout, l’OL a triomphé du SB29 (4-3) et continue sa remontada au classement. Pour les Bretons, la menace de voir la C1 s’évaporer prend de l’épaisseur, malgré une grande performance.

D’entrée de match, les joueurs d’Éric Roy imposent leur rythme, mais c’est bien Lyon qui ouvre le score. Quelques instants après une main dans la surface de Jake O’Brien n’ayant pas interpelé la VAR, Corentin Tolisso récupère un ballon cafouillé sur coup franc et envoie une jolie frappe sous la barre de Marco Bizot (1-0, 18e). La suite, c’est l’instant Kamory Doumbia. Pas toujours titulaire ces derniers temps, le Malien ne laisse pas passer sa chance et rayonne durant la première demi-heure. Ses nombreuses tentatives mettent en danger les Lyonnais et il n’est pas loin d’inscrire un superbe ciseau, que Lopes dévie sur sa barre. Martin Satriano essaye de venir en aide à son coéquipier mais bute lui aussi sur le Portugais, une nouvelle fois sauvé par sa transversale. À la pause, Lyon est devant, mais le souffle des Brestois se fait sentir sur la nuque des locaux.

La bascule dans l’irrationnel

Au retour des vestiaires, les Lyonnais semblent décidés à un peu moins souffrir, et prennent le jeu en main, notamment par Saïd Benrahma, mais une bourrasque de sept minutes les balaie, après l’heure de jeu. Quelques secondes après avoir loupé une grosse opportunité, Mounié reprend un coup franc de Romain Del Castillo de la tête (son meilleur pied), et permet aux siens de revenir (1-1, 60e). Passeur décisif, Del Castillo inscrit ensuite son nom au tableau d’affichage, et par deux fois. D’abord d’un somptueux coup franc qui ne laisse aucune chance à Lopes (1-2, 64e), puis à la conclusion d’une superbe contre-attaque et après un service parfait de Doumbia (1-3, 67e).

On pense l’affaire entendue et les Brestois sur la route d’un nouveau succès d’envergure cette saison, mais Lyon se rebiffe. Dans le sillage du général Lacazette, les Gones reviennent dans le game, après une volée du capitaine, seul au deuxième poteau (2-3, 70e). Fautif sur l’égalisation, Nicolás Tagliafico remet les pendules à l’heure d’une belle frappe croisée (3-3, 79e). Si Bizot réalise quelques belles parades, Rayan Cherki manque surtout la balle de match, seul face au but vide.

Alors que tout indique que les deux équipes vont se séparer sur un nul et partager les points, une mini-bagarre générale se déclenche et aboutit aux rouges de Lees-Melou et Tagliafico, non sans un peu de zèle de M. Vernice : le maître à jouer brestois sera – sauf coup de théâtre – suspendu pour le choc face à Monaco le week-end prochain. Au bout du temps additionnel, l’arbitre du soir se met de nouveau en évidence en accordant un penalty assez logique aux Lyonnais, sur une sortie de kamikaze de Bizot – que Lopes n’aurait pas reniée – laissant Lacazette KO (il sera sorti sur civière). Ainsley Maitland-Niles ne se manque pas et offre trois points inattendus aux locaux (4-3, 90e+16), tandis que les Brestois n’ont pas fini de ressasser ce scénario fou. Après un tel match, le Real-City de mercredi est déjà has been.

OL (4-3-3) : Lopes – Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Tagliafico – Matic, Caqueret, Tolisso (Cherki, 68e) – Fofana (Nuamah, 68e), Lacazette (Orban, 90e+14), Benrahma (Henrique, 89e). Entraîneur : Pierre Sage.

SB29 (4-2-3-1) : Bizot – Le Cardinal (Zogbe, 80e), Chardonnet, Brassier, Locko – Magnetti, Lees-Melou – Doumbia (Camara, 72e), Del Castillo (Pereira Lage, 89e), Satriano (Le Douaron, 80e)- Mounié. Entraîneur : Eric Roy.

L'OL, machine à renversements