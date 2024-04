Antony Gautier reconnaît qu’il y avait penalty pour Brest

Faute avouée.

Antony Gautier est revenu sur la soirée plus que compliquée de Mathieu Vernice, l’arbitre de la rencontre épique entre Lyon et Brest de dimanche (4-3). Suite aux nombreuses polémiques lors de ce match, le directeur technique de l’arbitrage (DTA) s’est exprimé au micro de France Bleu Breizh Izel ce lundi.

Sur France Bleu, Antony Gautier confirme qu’il y avait bien penalty pour Brest et que le VAR aurait dû alerter l’arbitre du match…. #OLSB29 pic.twitter.com/5Y5e2PS12U — Alexandre AUDABRAM (@AlAudabram) April 15, 2024

Ce dernier reconnaît notamment que Brest aurait dû obtenir un penalty : « Il y a eu quelques décisions qui n’étaient pas attendues. Le premier fait de match se déroule à la 16e minute avec cette situation de contact entre le ballon et la main d’un défenseur lyonnais, rejoue Antony Gautier. La position technique de la direction de l’arbitrage est claire sur ce sujet : vous avez une augmentation artificielle de la surface couverte par le corps du défenseur lyonnais, avec un défenseur qui prend le risque de toucher le ballon avec la main et d’être sanctionné dans cette situation et donc là, la décision attendue était un penalty et une intervention de l’assistance vidéo si la décision n’était pas prise sur le terrain. »

Et maintenant on fait quoi ? Un point de dédommagement pour Brest ?

