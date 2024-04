Grégory Lorenzi : « On sait très bien que Brest dérange »

Si Brest dérange, il faut le dire !

La fin du match de ce dimanche entre Lyon et Brest (4-3) a été difficile à digérer pour les Bretons. Après avoir mené de deux buts en seconde période, les Ty Zef ont été rejoints puis dépassés par les Gones grâce à un penalty obtenu dans les tout derniers instants. La rencontre a été rythmée par nombreuses décisions arbitrales litigieuses. De quoi crier au complot pour Grégory Lorenzi, interrogé par L’Équipe : « Aujourd’hui, les arbitres de la VAR ne peuvent plus se cacher, on sait très bien que Brest dérange peut-être. On sait qu’on jouera Monaco la semaine prochaine et qu’on ne sera pas forcément arbitrés sur un pied d’égalité. […]C’est l’historique de la Ligue 1, les grosses équipes doivent être en haut. »

Lorenzi a aussi déploré le penalty accordé aux Rhodaniens après une sortie Anthony Lopesque de Marco Bizot : « Le penalty ensuite est litigieux. Je comprends qu’on siffle, mais notre défenseur dégage bien avant que Marco n’aille à la rencontre de Lacazette et il n’anéantit en rien une occasion. Ce soir, l’arbitre a penché pour son camp, le côté lyonnais. Quand on voit les décisions, on s’interroge. Quand certains pénos ne sont pas sifflés, en fonction des équipes. »

Et si le problème ne venait pas d’un hypothétique complot, mais plutôt du niveau global de l’arbitrage français ?

