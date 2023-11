Jake O’Brien : « Peu de supporters de l’OL savaient qui j’étais »

Brillant O’Brien.

Dans une interview pour le site de la LFP, le défenseur de l’OL Jake O’Brien est revenu sur ses premiers mois en France et son intégration à un championnat qu’il ne connaissait pas il y a encore quelques mois. Pas utilisé en début de saison, l’Irlandais a disputé ses premières minutes début octobre et n’a plus quitté la pelouse depuis, disputant cinq rencontres en intégralité. Il a surtout inscrit le but de la victoire lyonnaise à Rennes le week-end dernier (0-1). Un soulagement pour les supporters et une libération pour l’ancien joueur de Molenbeek, qui a aussi pu sortir de l’anonymat avec cette réalisation. « C’est sûr que peu de supporters savaient qui j’étais, s’amuse-t-il en repensant à son arrivée. Et peut-être même que certains coachs ne savaient pas à quel type de joueur s’attendre en me voyant arriver. »

Attentif à tous les conseils que l’on peut lui donner, « avec Laurent (Blanc, NDLR), on a eu quelques discussions sur le poste », il évolue désormais sous les ordres d’un autre champion du monde, Fabio Grosso. « Les entraînements sont très physiques et très exigeants, assure-t-il. Il veut que l’on soit tous positifs et qu’on amène de l’énergie, pas que l’on baisse la tête. » Peut-être que la phrase est plus facile à dire lorsque l’on est dernier du classement, mais l’ancien de Crystal Palace s’est aussi montré impressionné par le niveau du championnat de France : « Ici, il y a beaucoup d’intensité. C’est un des cinq meilleurs championnats du monde et il y a de grands joueurs. Si tu te déconcentres un instant, tu le paies ! » Quoi qu’il arrive, O’Brien compte aider les Gones à relever la tête en vue du maintien : « On doit être dans le haut du classement. On a de grands joueurs et ce n’est qu’une question de temps. »

On le comprend, car s’il veut véritablement « faire partie de ce club longtemps », mieux vaut rester en Ligue 1 plutôt que d’aller se morfondre en Ligue 2.

