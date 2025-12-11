Antonio Conte fait passer un message à ses dirigeants

Neuf recrues cet été, pas assez pour faire le Conte.

Deuxième de Serie A à égalité de points avec le leader l’AC Milan, le Napoli affiche une forme complètement différente en Ligue des champions. À l’image de Villarreal (3e en Liga, avant-dernier en Ligue des champions), l’équipe d’Antonio Conte se la joue Janus depuis le début de la saison. Les Napolitains ont une nouvelle fois été surpris ce mercredi, défaits sur la pelouse de Benfica (2-0), et pointent à la 23e place du classement.

« Une équipe qui joue la Ligue des champions doit avoir la capacité de jouer deux compétitions, mais seulement avec 22 joueurs, a décrété Antonio Conte en conférence de presse d’après match ce mercredi. Nous avons essayé d’y parvenir en recrutant neuf joueurs cet été. »

Naples reste dans le coup

Malgré ces nombreuses arrivées, I Partenopei sont minés par les blessures, avec pas moins de sept joueurs sur le flanc. Kevin de Bruyne, André-Frank Zambo-Anguissa, Billy Gilmour, Alex Meret de Stanislav Lobotka manquent à l’appel, tout comme Miguel Gutierrez et Romelu Lukaku, qui sont tout juste revenus à l’entrainement. Une situation qui force l’entraîneur du Napoli a faire jouer les mêmes joueurs le week-end et en semaine.

À deux journées de la fin de la première phase de Ligue des champions, la formation italienne reste dans le coup pour une qualification en barrages. Tout va se jouer en janvier, avec le déplacement à Copenhague et la réception de Chelsea.

Encore un hiver agité en Campanie ?

