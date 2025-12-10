Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège

Vålerenga 0-1 Paris FC

But : Azzaro (SP, 82e) pour le PFC

Expulsion : Saevik (45e+4) pour les Norvégiennes

Gagner petit, pour rêver plus grand.

C’est ce qu’ont fait les Parisiennes ce mercredi soir, en s’imposant sur la pelouse de Vålerenga (0-1). Au bout d’un match laborieux, un penalty salvateur inscrit par Lorena Azzaro, et une superbe opération faite au classement. Avec ce succès, obtenu contre des Norvégiennes réduites à dix dès la fin de la première période, les Parisiennes se sont assurées une place en barrages, ce qui correspond à un huitième de finale dans la disposition de la Ligue des champions féminine.

90+6' 𝐕𝐈𝐈𝐈𝐂𝐓𝐎𝐎𝐎𝐎𝐈𝐑𝐄 💙 Nos Parisiennes s'imposent en Norvège et se qualifient pour les barrages de l'@UWCL 🥰 🎟️ Prochain match à domicile face au FC Barcelone à Jean Bouin : https://t.co/Nsczf2zG4F 0️⃣-1️⃣ #VALPFC pic.twitter.com/NQdc40Kkdj — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) December 10, 2025

De quoi compenser à l’échelle de la capitale l’échec cuisant de la campagne européenne du PSG, déjà éliminé après un match nul mardi soir contre Leuven. Et surtout de quoi récompenser les efforts de la bande à Sandrine Soubeyrand, qui pourra accueillir le FC Barcelone l’esprit plus tranquille, pour un match de gala dans une semaine à Jean-Bouin. Et engranger tranquillement de l’expérience européenne avant d’aborder les barrages.