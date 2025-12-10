S’abonner au mag
Le Paris FC assuré d'être en barrages après une courte victoire en Norvège

  Vålerenga 0-1 Paris FC

But : Azzaro (SP, 82e) pour le PFC

Expulsion : Saevik (45e+4) pour les Norvégiennes

Gagner petit, pour rêver plus grand.

C’est ce qu’ont fait les Parisiennes ce mercredi soir, en s’imposant sur la pelouse de Vålerenga (0-1). Au bout d’un match laborieux, un penalty salvateur inscrit par Lorena Azzaro, et une superbe opération faite au classement. Avec ce succès, obtenu contre des Norvégiennes réduites à dix dès la fin de la première période, les Parisiennes se sont assurées une place en barrages, ce qui correspond à un huitième de finale dans la disposition de la Ligue des champions féminine.

De quoi compenser à l’échelle de la capitale l’échec cuisant de la campagne européenne du PSG, déjà éliminé après un match nul mardi soir contre Leuven. Et surtout de quoi récompenser les efforts de la bande à Sandrine Soubeyrand, qui pourra accueillir le FC Barcelone l’esprit plus tranquille, pour un match de gala dans une semaine à Jean-Bouin. Et engranger tranquillement de l’expérience européenne avant d’aborder les barrages.

 

 

 

