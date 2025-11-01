Lyon enlève le choc contre le Paris FC

Les Lyonnes ne laissent rien aux autres.

Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium (1-0). Un long ballon, une défense à côté de ses pompes, et Tabitha Chawinga a porté le coup fatal du plat du pied face à Mylène Chavas (1-0, 75e). Huit rencontres, huit victoires : Lyon visera la neuvième vendredi prochain à Montpellier. Vainqueur du Havre un peu plus tôt grâce à deux buts de Romee Leuchter (2-0), le PSG récupère la deuxième place, à trois points du leader.

Tabitha Chawinga libère les Lyonnaises 🔥 OL Lyonnes peut enfin rugir après avoir patienté 75 minutes 🦁#ArkemaPL pic.twitter.com/U8pE3naCfR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2025

Rendez-vous en play-offs.

Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?