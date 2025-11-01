S’abonner au mag
  • Première Ligue
  • J6
  • OL Lyonnes-Paris FC (1-0)

Lyon enlève le choc contre le Paris FC

QB
Lyon enlève le choc contre le Paris FC

Les Lyonnes ne laissent rien aux autres.

Comme le Bayern chez les hommes, les Lyonnaises ont remporté 100% de leurs matchs cette saison. Le Paris FC, deuxième du championnat avant cette journée, a rejoint la liste de leurs victimes ce samedi au Groupama Stadium (1-0). Un long ballon, une défense à côté de ses pompes, et Tabitha Chawinga a porté le coup fatal du plat du pied face à Mylène Chavas (1-0, 75e). Huit rencontres, huit victoires : Lyon visera la neuvième vendredi prochain à Montpellier. Vainqueur du Havre un peu plus tôt grâce à deux buts de Romee Leuchter (2-0), le PSG récupère la deuxième place, à trois points du leader.

Rendez-vous en play-offs.

Où en sont les clubs français avant cette nouvelle Ligue des champions féminine ?

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)

Revivez Auxerre-Marseille (0-1)
10
Revivez PSG-Nice (1-0)
Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Revivez PSG-Nice (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!