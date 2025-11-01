S’abonner au mag
Le Bayern étale Leverkusen avant de retrouver le PSG

Le Bayern plus que prêt pour défier le PSG

Bayern 30 Leverkusen

Buts : Gnabry (25e), Jackson (31e), Badé CSC (44e)

Reçu 15/15.

Le choc annoncé entre le Bayern et le Bayer Leverkusen tourné court. Comme depuis le début de la saison, le champion d’Allemagne s’est montré impitoyable (3-0). Serge Gnabry en profondeur (25e), Nicolas Jackson sur un centre de Konrad Laimer (31e) et Loïc Badé, poussé au CSC par Raphaël Guerreiro (43e) : l’affaire était pliée avant même la mi-temps.

Tout ça alors que Vincent Kompany avait fait tourner en laissant Dayot Upamecano, Harry Kane, Luis Diaz ou Michael Olise sur le banc au coup d’envoi. Avec sa quinzième victoire en quinze matchs cette saison, le Bayern garde cinq points d’avance sur Leipzig et arrivera au Parc des Princes avec une jauge de confiance maximale.

Vivement mardi.

