Le Bayern plie l’affaire à Leverkusen

Leverkusen 0-2 Bayern Munich

Buts : Kane (52e) et Davies (71e) pour le Bayern

Ils n’avaient rien à perdre, mais ils n’ont rien gagné. Le Bayer Leverkusen n’a pas réédité son exploit de la Coupe de l’UEFA 1988, quand il avait remonté un 0-3 au match aller. En face, l’Espanyol Barcelone n’était pas le Bayern de ce soir : solide. Résultat, une défaite 0-2 contre un Bayern pas génial, mais en quarts de finale de Ligue des champions pour la sixième année consécutive. La 23e fois de son histoire, un record.

Le retour de Lukáš Hrádecký dans les buts du Bayer n’était pas de trop, mais Harry Kane était trop fort en face. Deux frappes en première mi-temps (5e,15e), le temps de se tester, avant un but de renard (0-1, 52e) et une passe décisive pour Alphonso Davies, qui a plié l’affaire (0-2, 71e). L’Anglais a marqué 10 buts en Ligue des champions cette saison, et il avait tellement la dalle qu’il est revenu avec trop d’intensité sur Grimaldo pour prendre son jaune (82e). Juste avant d’être remplacé par la légende Thomas Müller. Son héritier Jamal Musiala a bombardé la barre (81e) et trouvé le poteau avec classe (86e). Le Bayer de Xabi Alonso sera passé à côté de cette confrontation 100 % allemande. Une belle manière de ne pas se faire crucifier par Zidane en finale !

Bayer Leverkusen (4-4-2) : Hrádecký (cap.) – Soares (Boniface, 66e), Tah, Hermoso (Andrich, 39e), Hincapié – Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo (Buendía, 84e) – Garcia (Adli, 66e), Schick. Entraîneur : Xabi Alonso.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Urbig – Laimer (Stanišić, 46e), Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka (cap.) (Palhinha, 84e) – Olise (Ito, 70e), Musiala, Coman (Gnabry, 58e) – Kane (Müller, 84e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Jonas Urbig, un parfait inconnu