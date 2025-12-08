Grâce à Rabiot et Pulisic, Milan renverse le Torino

Torino 2-3 AC Milan

Buts : Vlašić (10e SP), Zapata (17e) pour le Toro // Rabiot (24e), Pulisic (67e, 77e) pour les Rossoneri

C’était mal barré.

Après à peine un quart d’heure de jeu, l’AC Milan aurait pu abdiquer, mais a finalement redressé la barre pour s’imposer sur la pelouse du Torino (2-3). Et tout ça grâce à qui ? Adrien Rabiot, évidemment. Alors que les Lombards étaient menés 2-0 après des buts de Nikola Vlašić, sur penalty, et de Duvan Zapata, après un raid solitaire du Croate, le milieu de terrain français a marqué son premier but dans son nouveau club. Au meilleur des moments et avec classe, puisque sa frappe flottante était imparable.

🤯 | Adrien Rabiot ouvre son compteur avec l’AC Milan et de quelle manière ! 💥🇫🇷 #TorinoMilan Regardez la rencontre gratuitement sur DAZN : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/wU1RAVGB0h — DAZN France (@DAZN_FR) December 8, 2025

Si les Milanais ont continué de se faire peur en deuxième période et qu’ils se sont retrouvés orphelins de Rafael Leão, sorti blessé, l’entrée de Christian Pulisic a tout changé. Dès son premier ballon, l’Américain est parvenu à égaliser d’une frappe croisée, avant de donner l’avantage aux siens, en étant à chaque fois à la reprise d’un centre. Il devient comeilleur buteur de Serie A, et Milan grimpe à la première place du classement. Tout le monde est content.

Oui, bon, Nakamura a mis la même frappe que Rabiot avec Reims.

