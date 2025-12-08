S’abonner au mag
  • Serie A
  • J14
  • Torino-Milan (2-3)

Grâce à Rabiot et Pulisic, Milan renverse le Torino

EL
Grâce à Rabiot et Pulisic, Milan renverse le Torino

 Torino 2-3 AC Milan

Buts : Vlašić (10e SP), Zapata (17e) pour le Toro // Rabiot (24e), Pulisic (67e, 77e) pour les Rossoneri

C’était mal barré.

Après à peine un quart d’heure de jeu, l’AC Milan aurait pu abdiquer, mais a finalement redressé la barre pour s’imposer sur la pelouse du Torino (2-3). Et tout ça grâce à qui ? Adrien Rabiot, évidemment. Alors que les Lombards étaient menés 2-0 après des buts de Nikola Vlašić, sur penalty, et de Duvan Zapata, après un raid solitaire du Croate, le milieu de terrain français a marqué son premier but dans son nouveau club. Au meilleur des moments et avec classe, puisque sa frappe flottante était imparable.

Si les Milanais ont continué de se faire peur en deuxième période et qu’ils se sont retrouvés orphelins de Rafael Leão, sorti blessé, l’entrée de Christian Pulisic a tout changé. Dès son premier ballon, l’Américain est parvenu à égaliser d’une frappe croisée, avant de donner l’avantage aux siens, en étant à chaque fois à la reprise d’un centre. Il devient comeilleur buteur de Serie A, et Milan grimpe à la première place du classement. Tout le monde est content.

Oui, bon, Nakamura a mis la même frappe que Rabiot avec Reims.

