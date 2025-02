L’AC Milan tombe encore

Torino 2-1 AC Milan

Buts : Thiaw (CSC) (5e), Gineitis (76e) pour le Toro // Reijnders (74e) pour Milan

Ça va mal chez les Rossoneri.

Éliminé par Feyenoord cette semaine en Ligue des champions, l’AC Milan a confirmé qu’il avait de la fièvre en s’inclinant piteusement sur la pelouse du Torino (2-1). Tout a commencé par un événement qui a d’ores et déjà fait le tour du globe, et cette sortie malheureuse de Mike Maignan qui a dégagé le cuir directement sur Malick Thiaw, auteur donc d’un but contre son camp (1-0, 5e). Milan aurait néanmoins pu égaliser avant la pause, mais Christian Pulisic a échoué sur penalty face à l’homme du match : Vanja Milinković-Savić. L’international serbe, frère de, a arrêté son quatrième penalty de la saison et offert au Torino une assurance tout au long de la rencontre.

Il n’a cependant rien pu faire quand, à un quart d’heure du terme, Tijjani Reijnders a envoyé un bonbon au fond de ses filets depuis le point de penalty (1-1, 74e). Mais Milan est friable, et sur un coup franc rapidement joué deux minutes plus tard, Gvidas Gineitis a parfaitement croisé son tir du gauche pour faire exploser la curva granata (2-1, 76e). Très mauvaise opération au classement pour Milan qui manque l’occasion de mettre la pression sur la Fiorentina et la Juve, et reste donc à distance de l’Europe.

Mike Maignan réalise une grosse boulette face au Torino