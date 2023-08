Le Milan martyrise le Torino

AC Milan 4-1 Torino FC

Buts : Pulisic (33e), Giroud (43e SP, et 65e SP) et Hernández (45e+2) pour les Rossoneri // Schuurs (36e) pour les Granata

Le Piolismo n’est pas mort.

Pour sa première de la saison devant son public, le Milan a frappé fort avec un franc succès de la bande de Giroud – auteur d’un doublé – qui s’installe provisoirement sur le trône de la Serie A à 36 journées de la fin. Dès les premières minutes, les Rossoneri prennent le contrôle du match et multiplient les (très) longues séquences de possession. Sans parvenir à se montrer dangereux, toutefois, à l’image de ces nombreuses différences faites par Rafael Leão dont les centres ne trouvent pas de destinataire. Et c’est finalement sur sa première occasion que le Milan ouvre la marque, par l’intermédiaire de Pulisic : l’Américain profite du fabuleux travail de Loftus-Cheek et n’a plus qu’à pousser le cuir dans le but vide, inscrivant son deuxième but de la saison (1-0, 33e).

La team de Pioli pense alors avoir fait le plus dur, et en oublie de se méfier de l’eau qui dort. Jusqu’ici inoffensif, le Torino profite en effet de la passivité défensive lombarde pour égaliser. Après une reprise dévissée de Ricci, Schuurs traîne dans la surface et trompe Maignan qui dévie insuffisamment le cuir (1-1, 36e). Cinq minutes plus tard, ce même Ricci est coupable d’une main dans la surface : penalty pour les Milanais, Giroud s’en charge et ne tremble pas (2-1, 43e). Puis, c’est au tour de l’autre Français de s’illustrer… Et de quelle manière ! Après un super relais avec Leão, Théo Hernández se joue de Milinković-Savić d’une balle piquée et fait exploser San Siro (3-1, 45e+2). Le Milan est en feu, à tel point que les projecteurs du stade vont connaître une petite panne. Assommés, les Turinois reprennent un coup derrière la tête en concédant un second penalty à la suite d’une vilaine faute de Schuurs sur Leão : une nouvelle fois, Giroud ne tergiverse pas et met définitivement les siens à l’abri (4-1, 65e).

Le score ne bougera plus, victoire clinquante du Milan (4-1) face à un Torino qui n’a pas pu rivaliser.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández (Florenzi, 87e), Tomori, Thiaw (Kjaer, 79e), Calabria – Reijnders, Krunić, Loftus-Cheek (Musah, 66e) – Leão (Okafor, 66e), Giroud (Chukwueze, 67e), Pulisic. Entraîneur : Stefano Pioli.

Torino FC (3-4-2-1) : Milinković-Savić – Rodríguez, Buongiorno, Schuurs – Vojdova, Ilić (Linetty, 46e), Ricci, Bellanova (Lazaro, 59e) – Radonjić (Karamoh, 59e), Vlašić – Sanabria (Pellegri, 22e). Entraîneur : Ivan Jurić.

Le Milan s'impose dans la douleur face au Torino