Le Milan recale Empoli

But : Pulisic (40e) pour les Rossoneri

Un coup de Pulisic pour effacer les rayures.

Dans une bonne forme en ce moment, l’AC Milan a disposé d’Empoli (1-0), ce dimanche à San Siro, grâce à un but de Christian Pulisic, bien servi par Noah Okafor (40e). Il s’agit du dixième but de la saison, toutes compétitions confondues, pour l’Américain de 25 ans.

14 – Christian Pulisic has been directly involved in 14 goals (eight goals and six assists) in the 2023/24 #SerieA , more than in any of his other campaigns in the Big-5 European Leagues. Mature.#MilanEmpoli pic.twitter.com/AOGvQv2Xg5

