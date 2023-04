Pronostic Milan Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan confirme face à Empoli

Champion en titre, l’AC Milan sait qu’il ne pourra pas conserver le Scudetto, car Naples s’est envolé en tête du classement malgré sa défaite de dimanche dernier justement face au Milan. La semaine prochaine, la formation lombarde affrontera encore le Napoli, en quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le week-end dernier, les hommes de Stefano Pioli ont donc pris un ascendant psychologique en surclassant le club napolitain sur son terrain (0-4) avec un grand Leão, auteur notamment d’un doublé. À l’image de son équipe cette saison, le Portugais a alterné les hauts et les bas, mais semble retrouver son meilleur niveau dans cette dernière ligne droite. Le succès obtenu contre les Napolitains a mis fin à une série de 4 rencontres sans la moindre victoire.

Empoli a certainement fait un grand pas vers le maintien en s’imposant contre Lecce (1-0) lundi, dans un match retardé en raison d’un début d’incendie dans les vestiaires. Les Toscans ont ouvert le score par l’intermédiaire de l’expérimenté Caputo. Ensuite, Empoli a tenu le score pour prendre 12 points d’avance sur le Hellas Vérone, première formation relégable. Cette victoire donne une bouffée d’air aux Toscans, 14es, qui venaient d’enchaîner 8 rencontres sans le moindre succès. En déplacement, les Azzurri ne sont pas au mieux avec seulement 2 succès obtenus cette saison, face à l’Inter et contre Bologne. Revigoré par sa très belle prestation à Naples, l’AC Milan devrait se sortir du piège Empoli.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

