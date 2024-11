L’AC Milan et Reijnders donnent une leçon à Empoli

Milan 3-0 Empoli

Buts : Morata (19e), Reijnders (44e, 69e)

Une bonne semaine bouclée après la victoire contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions.

L’AC Milan ne s’est pas fait peur et s’est tranquillement joué d’Empoli (3-0), ce samedi. Les Rossoneri, invaincus depuis six matchs, sont donc assurés de terminer la journée à la septième place, avant même de connaître le résultat de Bologne. Après avoir raté une grosse occasion impulsée par Rafael Leão et Theo Hernandez quelques minutes plus tôt, Álvaro Morata s’est rattrapé et a permis de mettre son équipe rapidement devant au tableau d’affichage. Au rebond à la suite d’un tir contré du Portugais, l’avant-centre espagnol ajuste bien sa demi-volée au second poteau pour trouver le chemin des filets (1-0, 19e).

Le scénario aurait pu être bien différent si la tête de Lorenzo Colombo avait été cadrée (24e) dans le but déserté par Mike Maignan, sorti complètement à contretemps. Dans la brume de San Siro, Tijjani Reijnders a concrétisé la bonne première période de son équipe en doublant la mise d’une reprise de volée, dos au but, excusez du peu (2-0, 44e). Malgré un deuxième acte moins abouti, notamment marqué par la puissante frappe de Youssef Maleh sur la barre transversale milanaise (54e), le milieu néerlandais des Rossoneri s’est offert un doublé d’un subtil tir à ras de terre (3-0, 69e), au terme d’un contre amorcé par Youssouf Fofana.

On a retrouvé le Hollandais volant.

Le Milan recale Empoli