Milan s’en sort de justesse à Bratislava

Slovan Bratislava 2-3 AC Milan

Buts : Barseghyan (24e) et Marcelli (88e) pour les Slovaques // Pulisic (21e), Leão (68e) et Abraham (71e) pour les Italiens

Expulsion : Tolić (90e +1) côté Bratislava.

Bratislava ne va pas tarder à passer sous le baby-foot.

0 point en cinq journées, le Slovan est toujours fanny, mais a doublé son nombre de buts marqués en Ligue des champions. L’AC Milan a pris le meilleur sur le Slovan Bratislava en ouverture de la cinquième journée. Trois jours après avoir été pénibles face à la Juventus en Serie A, les Milanais ont été aussi poussifs, mais ont ouvert le score grâce à Cristian Pulisic, qui a croisé son pied droit (0-1, 21e). Le Slovan a réagi dans la foulée sur contre-attaque, grâce à Tigran Barseghyan. L’Arménien a conclu tout seul sa contre-attaque à la Karim Benzema : même bandage sur le bras droit, et un joli piqué pour conclure (1-1, 24e).

En deuxième période, Youssouf Fofana a servi Rafael Leão, entré à la pause à la place du timide Noah Okafor, pour le 2-1, et Tammy Abraham a terminé le boulot en profitant d’une belle boulette de Strelec (1-3, 71e). Tic-tac, l’horloge tournait, mais Nino Marcelli a chatouillé la lucarne de Mike Maignan en fin de match (2-3, 88e). L’AC Milan, treizième provisoirement, reste dans la course pour une qualification directe, alors qu’il doit encore affronter Belgrade, Gérone et Zagreb.

Un calendrier de Ligue Europa.

Slovan Bratislava (3-4-3) : Takáč, Bajrič, Kashia, Voet (Marcelli, 76e) – Blackman, Kucka (76e), Savvidis (Mak, 89e), Medvedev – Barseghyan, Strelec, Metsoko (Ignatenko, 66e). Entraîneur : Weiss.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan, Calabria (Emerson, 74e), Tomori, Pavlović, Hernández – Fofana (Musah, 75e), Reijnders – Chukwueze, Pulisic (Loftus-Cheek, 75e), Okafor (Leão, 46e) – Abraham (Camarda, 84e). Entraîneur : Fonseca.