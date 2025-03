Milan s’offre une remontada dantesque à Lecce

Lecce 2-3 Milan

Buts : Krstovic (7e et 59e) pour Lecce // Gallo CSC (68e) et Pulisic (73e SP, et 81e) pour Milan

Du grand n’importe quoi.

En déplacement à Lecce pour le compte de la 28e journée de Serie A, Milan s’est octroyé une victoire renversante au gré d’un scénario complètement dingue : menés de deux buts jusqu’à la 68e minute, les visiteurs ont en effet réussi à planter trois réalisations en moins d’un quart d’heure pour battre les malheureux locaux et repartir avec les trois points. Auteur d’un doublé express, en transformant un penalty sifflé à la suite d’une faute de Federico Baschirotto sur le buteur et en convertissant un bon centre de Rafael Leão, Christian Pulisic n’est pas pour rien dans ce succès fou.

Krstovic comme Pulisic

Auparavant, un autre homme avait fait mouche à deux reprises : Nikola Krstovic, qui a ouvert le score très tôt d’une superbe frappe et qui a ensuite fait le break en profitant d’une passe décisive de Frédéric Guilbert après avoir également touché le poteau. Mais malgré les nombreuses occasions ratées par Santiago Giménez et les nombreux arrêts de Wladimiro Falcone ou encore les buts refusés, les visiteurs sont revenus dans le match sur un contre-son-camp du malheureux Antonino Gallo qui a malencontreusement dévié le tir de João Félix.

Si Sergio Conceição n’est pas toujours heureux dans ses choix, il a au moins eu la bonne idée de faire entrer Leão !

L’AC Milan boit Lecce