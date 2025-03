Sergio Conceição trahi par son attaché de presse

Sergio Coincé

L’enfer milanais continue pour Sergio Conceição. Déjà sur la sellette, l’entraîneur portugais a vu un autre problème s’ajouter à son casse-tête sportif. Alors que l’AC Milan n’a plus gagné depuis le 15 février dernier et que l’ancien entraîneur nantais essaie tant bien que mal d’inverser la tendance, sa semaine d’entraînement a été perturbée ce jeudi par des révélations de son attaché de presse à la presse italienne.

Mauvaises infrastructures, direction absente et joueurs pas impliqués

Selon La Gazzetta dello Sport, Francisco Empis aurait révélé à différents médias certaines opinions de l’entraîneur milanais sur son club. Ce dernier estimerait donc que les infrastructures de l’AC Milan ne sont pas à la hauteur du standing du club, que l’équipe n’est pas à jour physiquement, que sa direction – et particulièrement l’actionnaire Gerry Cardinale – ne le soutient pas, et que les joueurs clés ne sont pas concernés. Dans la foulée, le porte-parole a démissionné et avoué avoir « porté atteinte à sa (Sergio Conceição) réputation. »

« Je ne sais pas si c’est par méchanceté ou parce qu’il était payé par quelqu’un »

En conférence de presse ce vendredi, le technicien a nié en bloc les propos dévoilés. Il s’est montré gêné et désolé par la situation et a annoncé entamer des démarches judiciaires pour que cela soit sanctionné : « Je suis désolé de cette situation. Je n’ai pas compris ce que mon ancien collaborateur a fait. Je ne sais pas si c’est par méchanceté ou parce qu’il était payé par quelqu’un. J’ai été informé de l’incident par un journaliste et je n’y ai pas cru. Je plains ceux qui travaillent à Milan. J’ai été ici toute la semaine, tous les jours, avec l’équipe et la direction, je parlais avec les joueurs, je parlais et je travaillais. Et puis certaines choses fausses sont sorties, grâce à ce monsieur. Il en répondra devant les bureaux juridiques. »

Cette tempête médiatique était très certainement la dernière chose dont l’AC Milan avait besoin avant sa rencontre de samedi contre Lecce.

