Conçeicao déjà sur la sellette et Morata sur le départ ?

Sale ambiance.

Un mois à peine après son arrivée à l’AC Milan, et malgré un trophée soulevé (Supercoupe d’Italie), Sérgio Conceição est déjà au bord du précipice. Cela peut sembler paradoxal, mais la position du coach portugais est bel et bien en discussion. En cause : une atmosphère délétère dans le vestiaire d’après la Repubblica et confirmé par Tuttosport. La défaite cinglante contre le Dinamo Zagreb en Ligue des champions (2-1) en serait l’illustration.

Selon La Repubblica, le Portugais se serait frotté à une partie de son vestiaire, et pas n’importe laquelle : Theo Hernandez et Christian Pulisic auraient du mal à encaisser ses gueulantes en réunion technique. Trop de tension, pas assez de feeling. Même avec Zlatan qui aurait gueulé sur le vestiaire après le naufrage à Zagreb.

Morata aurait demandé le départ

Tuttosport enfonce le clou : la ligne dure du coach se voit sur le terrain, où Milan joue crispé. Calabria a eu droit à son accrochage en public à San Siro, mais les tensions couvaient déjà au centre d’entraînement. À Zagreb, ça s’est vu, ça s’est senti : une équipe sur les nerfs, à côté de ses pompes. Résultat, Morata a demandé à plier bagage. Il ne serait pas le seul à vouloir faire ses valises. En septembre, Fonseca avait sauvé sa tête en battant le rival intériste. Si Conceição veut survivre il devra faire pareil ce dimanche contre son ancien club.

Le derby ou le cercueil.

