Le barrage Brest-PSG ne sera pas en prime time

L’ego en prend un coup.

La programmation des barrages de la Ligue des champions est désormais officielle. Un enseignement : le match aller 100% Ligue 1 entre le Stade brestois et le Paris Saint-Germain se jouera le mardi 11 février, mais pas en prime time. Le coup d’envoi sera donné à 18h45 à Roudourou. Un créneau habituel pour Brest, déjà programmé à cet horaire quatre fois pendant la phase de ligue, pour deux victoires à Salzbourg et Prague, un nul contre Leverkusen et un revers face au Shakhtar. C’est en revanche une première pour les Parisiens. Le match retour, au Parc des Princes, se jouera à 21h. L’autre club français engagé, l’AS Monaco, recevra Benfica le mercredi 12 février à 21h et espèrera valider sa qualification le mardi suivant, à nouveau à 21h.

La LFP va enfin pouvoir sortir de son hibernation pour envoyer ses calendriers.

